Waterpolosters dromen van OS-ticket, maar hoe ze ervoor staan? 'Geen idee!'

En of er dit keer wel een ticket geboekt kan worden voor de Spelen, is nog maar zeer de vraag. Want hoe het team ervoor staat? "Geen idee!", roept Sabrina van der Sloot, een van de vedetten van de ploeg.

De bond heeft overwogen andere teams op te zoeken, bijvoorbeeld in Spanje. "Maar dat hebben we uiteindelijk niet gedaan, omdat als er een besmetting zou zijn geweest, we daar een probleem zouden hebben. We hebben geprobeerd corona buiten de groep te houden en dat is tot nu toe gelukt."

Zoals onderlinge duels, en dan een keer niet in het vertrouwde trainingsbad in Zeist, vertelt Havenga. "We proberen hier in Amersfoort toch een wedstrijdsetting te creëren. Het is niet helemaal vergelijkbaar, maar het geeft wel een ander gevoel dan een normale training."

Maar de realiteit is dat de waterpolosters van Arno Havenga sinds februari geen officiële wedstrijd meer hebben kunnen spelen, als gevolg van de coronapandemie. "En we moeten over twee weken het meest cruciale toernooi van de afgelopen vier jaar spelen", fronst Havenga zijn wenkbrauwen. Dus worden er kunstgrepen bedacht.

Hoewel het virus voorlopig is vermeden, is er - uiteraard - geen garantie dat dat zo blijft. En er ligt nog niet direct een vaccin klaar voor topsporters, al is sportkoepel NOC*NSF wel in gesprek met het ministerie van VWS over het vaccineren van topsporters. Zeker omdat in een aantal landen atleten al wel een prik krijgen, juist met het oog op de olympische kwalificatietrajecten.

Zijn vinger opsteken heeft Havenga echter niet gedaan. "Het is wel door mijn hoofd geschoten. Maar er zijn mensen die meer behoefte hebben aan een vaccin dan wij. We hebben een fitte groep mensen en we doen er alles aan om het virus buiten de deur te houden. Het is ook geen gespreksonderwerp geweest."

Superfit en heel sterk

Maar hoe het team er sportief voor staat na louter trainingen, is dus de vraag. "Ik heb geen referentie, ik weet niet waar we staan. Maar als ik zie hoe we onderling spelen, ben ik eigenlijk wel tevreden. En heb ik heel veel vertrouwen voor het toernooi."

Datzelfde zegt de 29-jarige Van der Sloot. "We kunnen ons niet meten met andere landen. Maar ik heb wel het idee dat we allemaal superfit zijn en heel sterk. We zijn goed op elkaar ingespeeld, de mindset is heel goed. Ik denk dat we daar een ticket gaan pakken."