De uitzending van 8 juli

AFP

Inzage in belastingaangiften Trump? Het is traditie dat presidentskandidaten hun belastingaangiften openbaar maken. Maar Donald Trump wil dat niet doen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof buigt zich al maanden over de zaak, en doet wellicht vandaag uitspraak. Hoe rijk is Trump nu werkelijk? Is hij chantabel? En heeft hij zwijggeld betaald? Krijgt de Amerikaanse kiezer antwoorden op deze vragen in verkiezingstijd?

De toekomst van de Wereldgezondheidsorganisatie De Verenigde Staten zijn officieel uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gestapt. Sinds de coronacrisis krijgt de WHO van meer landen kritiek. De VN organisatie - met als missie alle volkeren van de wereld de best mogelijk zorg geven - is volgens critici een speelbal in een geopolitiek machtsspel geworden. Midden in een pandemie worden haar adviezen openlijk betwist. Wat betekent dat voor de WHO?