Zoektocht naar speeltijd leidt Denswil terug naar Club Brugge

Stefano Denswil wordt de rest van het seizoen verhuurd aan Club Brugge. De 27-jarige verdediger verruilde de Belgische topclub in 2019 nog voor Bologna, maar in Italië kwam hij dit seizoen weinig aan spelen toe.

Denswil, die nog tot de zomer van volgend jaar vastligt in Italië, was in zijn eerste seizoen basisspeler bij Bologna. Deze jaargang kwam hij echter tot slechts vijf Serie A-optredens, waarvan vier als invaller.

De voormalig jeugdinternational begon zijn profloopbaan bij Ajax. In 2015 vertrok hij naar Club Brugge, waarmee hij twee keer kampioen van België werd, eenmaal de Belgische beker won en tweemaal de beste was in de Belgische supercup.

Denswil is de vierde Nederlander in de selectie van Club Brugge, na Ruud Vormer, Noa Lang en Bas Dost.