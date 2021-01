Opnieuw verzet bij PvdA-leden tegen lijsttrekkerschap Asscher

Een kleine groep PvdA-leden wil partijleider Lodewijk Asscher dwingen zijn lijsttrekkerschap neer te leggen. Aanleiding is de rol van Asscher in de affaire met de kinderopvangtoeslagen. Asscher was daar als minister van sociale zaken medeverantwoordelijk voor in het vorige kabinet.

Initiatiefnemer is Francisca Drijver uit Krimpen aan den IJssel. Zij heeft een motie tegen Asscher ingediend waarover het verkiezingscongres van de PvdA volgende week moet stemmen.

De motie heeft vandaag de vereiste honderd digitale steunbetuigingen van andere leden gekregen om daadwerkelijk in stemming te worden gebracht.

Ellende

Drijver: "Wat er in deze zaak is gebeurd, staat haaks op het principe van de sociaaldemocratie dat de overheid een schild voor burgers moet zijn. Duizenden mensen zijn in de ellende gestort, levens zijn geruïneerd en er zijn zelfs doden gevallen. En hij was daar medeverantwoordelijk voor als vicepremier en minister van sociale zaken".

Het partijlid vindt dat Asscher zijn politieke geloofwaardigheid heeft verloren. "Hij is dus niet meer geschikt als partijleider en lijstrekker bij de komende verkiezingen", zegt Drijver.

Al eerder, in december, kwam interne kritiek op Asscher vanwege de toeslagenaffaire naar buiten. Maar dat het partijcongres nu over deze motie moet gaan stemmen, maakt het een stuk concreter.

Wantrouwen

Asscher heeft vorige maand zijn excuses aangeboden voor de gemaakte fouten en gezegd dat hij zich ervoor schaamt. Maar hij vindt dat het niks oplost als hij zich terugtrekt. "De oplossing is niet: meneer Jansen of Pietersen heeft het fout gedaan en die moet weg. Nee, de echte oplossing is: het toeslagensysteem moet op de schop, maar ook het wantrouwen tegen de burgers dat daaraan ten grondslag ligt."

"En als er nou één partij is die dat moet doen, is het de Partij van Arbeid wel", zegt Asscher. Want de mensen die slachtoffer waren in de toeslagenaffaire kwamen juist uit "een groep die wij willen vertegenwoordigen: werkende mensen die hun best doen en dan vermalen worden door de overheid. Daarom trekken PvdA'ers zich dit aan."

Broederstrijd

De verwachting is dat de motie van Drijver volgende week geen meerderheid zal krijgen bij de digitale stemmingen. De vraag is wel hoe groot de steun toch zal zijn. Asscher is niet bijzonder geliefd in de partij, door zijn rol als vicepremier in het kabinet Rutte II en door de broederstrijd om het lijsttrekkerschap met zijn voorganger Diederik Samsom.

Niettemin zien veel leden hem toch als dé man die de kar moet trekken bij de verkiezingen. Illustratief is dat het altijd kritische partijlid Gerard Bosman een motie voor Asscher heeft ingediend. De partijleider heeft ook de steun van de Tweede Kamerfractie en van het partijbestuur. "Wij hebben de goeie plannen om de nieuwe verzorgingsstaat van Nederland vorm te geven, met Lodewijk voorop", laat partijvoorzitter Nelleke Vedelaar via haar woordvoerder weten.

Vertrek

Wat Asscher verder helpt is dat er tot nu toe geen partijprominenten op zijn vertrek aandringen. De ervaring leert ook dat PvdA-congressen doorgaans de lijn van het partijbestuur volgen. De verwachting is dus dat Asscher volgende week zaterdag officieel tot lijsttrekker wordt uitgeroepen.

(met medewerking van Ireen Oostveen)