Wie was Ashli Babbitt (35), die werd doodgeschoten in het Capitool?

Ze werd geraakt door een politiekogel toen ze een zwaarbeveiligd deel van het Capitool probeerde binnen te dringen: Ashli Babbitt, de 35-jarige vrouw die gisteren om het leven kwam. Vanuit haar woonplaats San Diego vertrok ze naar Washington DC om zich aan te sluiten bij de pro-Trumpbetogers die uiteindelijk het Capitool binnendrongen. Haar dood is te reconstrueren aan de hand van beelden die op sociale media circuleren. Eenmaal binnen in het gebouw, probeerde een menigte door een gebarricadeerde deur te breken. Op beelden is te zien dat Babbitt probeert omhoog te klimmen door een glazen ruit in de deur. Vervolgens is een enkel schot te horen, waarbij de vrouw geraakt wordt en valt. Beelden van het moment dat het schot werd gelost. Let op: dit kan als schokkend worden ervaren:

Andere video's tonen vervolgens beelden van politie die probeert eerste hulp te verlenen aan Babbitt, die dan bloedend op de vloer ligt. De 35-jarige Trumpaanhanger werd uit het gebouw gehaald en overleed volgens Amerikaanse media in het ziekenhuis aan de gevolgen van de schotwond. Politiechef Steven Sund van de politiedienst van het Capitool, bevestigde vandaag Babbitts identiteit. Volgens persbureau AP is de politieman die haar met zijn dienstwapen neerschoot voorlopig geschorst. 'Veteraan en Amerika-liefhebber' Onder Trump-aanhangers op sociale media heeft Babbitt intussen een soort heldenstatus verworven. Wie was deze vrouw? Als luchtmachtveteraan werd Babbitt vier keer uitgezonden op buitenlandse missies, onder meer naar Irak en Afghanistan, schrijft The Guardian. De 35-jarige vrouw was een gepassioneerd Trump-aanhanger, zegt haar man tegen een lokale Amerikaanse nieuwszender. Ook uit haar Twitteraccount valt op te maken dat ze een fervent aanhanger was van Trump. Ze retweette met regelmaat de oproep om het Capitool over te nemen. Die oproep circuleerde al een tijdje op sociale media. Een dag voor de bestorming van het Capitool schrijft ze het volgende in antwoord op een andere tweet: "Niets zal ons stoppen... ze kunnen het proberen maar de storm is hier en zal neerdalen op DC binnen 24 uur...van donker naar licht!"