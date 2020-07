Hof: geen extra onderzoek in 'minder Marokkanen'-proces Wilders

Het Haagse gerechtshof heeft bepaald dat het onderzoek in het 'minder Marokkanen'-proces tegen Geert Wilders wordt gesloten. De rechters wijzen de verzoeken van de verdediging van de PVV-leider om extra onderzoek te laten doen, af. Verder onderzoek is niet nodig, zei de rechter vanochtend in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Op 24 augustus wordt het onderzoek officieel gesloten en op 4 september doet het hof uitspraak.

Wilders kreeg het laatste woord. Hij zei onder meer dat hij nooit zal zwijgen. Vrijheid van meningsuiting wordt niet altijd gewaardeerd als je van de oppositie bent, vervolgde de PVV-leider. "Dan worden er geen middelen geschuwd om een politieke tegenstander monddood te maken."

Het proces was volgens hem een heksenjacht. Wilders zei ook dat hij de afgelopen jaren moest vechten tegen het Openbaar Ministerie én tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid. "Dat maakt het proces oneerlijk."

'Beerput moet open'

Nog lang niet alles is bekend, zei Wilders, die met zijn advocaat heeft aangevoerd dat ambtenaren van het ministerie van Justitie zich bemoeiden met zijn vervolging. "Ik zal zorgen dat die beerput helemaal open komt. Degenen die hier verantwoordelijk voor zijn, kunnen hun borst natmaken."

Hij benadrukte verder dat hij niemand haat en discriminatie verafschuwt. "Ik heb evenmin een hekel aan alle Marokkanen, noch wil ik alle Marokkanen het land uit. Maar we hebben wel een probleem." Hij sloot af met een verzoek aan het hof: "Laat het politieke debat waar het thuishoort: in het parlement."

Groepsbelediging

Wilders staat voor de rechter vanwege zijn uitspraken bij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Aan zijn toehoorders in Den Haag vroeg hij of zij in Nederland meer of minder Marokkanen willen. "Minder!", scandeerden zij. Daarop zei Wilders: "Dan gaan we dat regelen".

In 2016 werd de politicus door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie, maar kreeg hij geen straf. Zowel het OM als Wilders ging daartegen in beroep. Het OM vindt dat Wilders alsnog een geldboete van 5000 euro hoort te krijgen, Wilders vraagt om vrijspraak.