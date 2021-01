Coronagolf bij Aston Villa brengt FA Cup-duel met Liverpool in gevaar

Maandag al bleek na een test een "flink aantal" spelers en leden van de technische staf corona te hebben opgelopen. Vandaag volgde opnieuw een testronde en die leverde nog meer positieve resultaten op. De besmette personen zijn allemaal in quarantaine gegaan.

Het is dan ook nog maar de vraag of Anwar El Ghazi en de zijnen vrijdagavond wel kunnen aantreden tegen Liverpool in de derde ronde van de FA Cup.

Het coronavirus blijft het Engelse voetbal teisteren. Aston Villa is de volgende club die getroffen is door een uitbraak en heeft om die reden eerder vandaag het trainingscomplex gesloten.

De club uit Birmingham, die in de Premier League op dit moment de achtste plaats inneemt, is nog in overleg met de Engelse voetbalbond FA en de Premier League over het treffen met Liverpool, dat om 20.45 uur staat gepland vrijdag.

Volgende week woensdag moet Aston Villa aantreden tegen Tottenham Hotspur in de competitie, maar ook dat duel is onzeker.

Streep door bekerduel

Eerder al is er een streep gegaan door het bekerduel van komende zaterdag tussen Southampton en Shrewsbury Town, nadat de club uit de League One melding had gemaakt van een coronagolf binnen de eigen gelederen.

In de Premier League zijn tot nu toe ook al drie duels afgelast wegens corona. Burnley-Fulham was afgelopen zondag de laatste in de rij, nadat eerder al onder andere Manchester City te maken kreeg met een uitbraak.

Enkele clubs uit de Premier League zouden vanwege de oplopende besmettingscijfers in Engeland hebben voorgesteld de competitie in januari tijdelijk stil te leggen. De FA ziet daar echter niets in en vertrouwt op de protocollen.