Nieuwe prikkel leidt Wester weg uit Denemarken: 'Het kriebelt door WK-goud'

Tess Wester - ANP

Een nieuwe sportieve prikkel, dat zoekt handbalster Tess Wester en daarom verlaat ze komende zomer de Deense topclub Odense. Waar haar sportieve toekomst ligt, is nog onbekend. "Ik heb hier drie leuke jaren gehad en er waren genoeg redenen om te blijven, maar handbal was er daar niet één van", vertelt Wester over de telefoon vanuit Denemarken. Een van die redenen is dat de Oranje-keepster er samenspeelt met collega-international en goede vriendin Lois Abbingh. Ook het leven met haar vriend Mart Lieder, die bij de voetbaltak van Odense onder contract staat en wiens broer Joost een relatie heeft met Abbingh, bevalt goed. "Met Mart, Joost en Lois voelt het ook echt als een stukje thuis in Denemarken, maar als het goed is wonen we over een paar jaar dicht bij elkaar en dan hebben we alle tijd van de wereld", vertelt ze lachend.

Tess Wester in het shirt van Odense - ANP

"Nu wil ik mij nog focussen op handbal. Door het WK-goud (Wester veroverde met het Nederlands team in 2019 de wereldtitel in Japan, red.) kriebelt het heel erg. Ik heb nog veel doelen."

Nederlandse delegatie Naast Tess Wester vertrekt ook Nycke Groot na dit seizoen bij Odense. De voormalig Oranje-international, die wordt gezien als een van de beste Nederlandse handbalsters ooit, zet dan een punt achter haar loopbaan. Desondanks blijft de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Deense topclub groot. Lois Abbingh krijgt volgend seizoen gezelschap van Bo van Wetering, Dione Housheer (beiden wereldkampioenen) en Kelly Vollebregt.

Champions League-niveau Over interesse heeft Wester niet te klagen. Meerdere Europese topclubs die uitkomen in de Champions League hebben zich al gemeld voor de 27-jarige keepster. "De laatste tijd is het druk met aanvragen, ja." Oost-Europese clubs dingen steevast mee om de eindzege in de Champions League, het podium waarop Wester het liefst schittert. Maar ze moet, mede vanwege de coronapandemie, nog bepalen hoe ver van huis en in welke cultuur ze wil gaan spelen. "Er zijn nog veel factoren waarover ik moet nadenken. Ga ik bijvoorbeeld heel ver weg spelen? Of in een land waar ze het nu financieel lastig hebben? Of ga ik juist voor meer stabiliteit?" "Die puzzel moet ik nog leggen en daar ga ik rustig de tijd voor nemen."