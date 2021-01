Opnieuw klinkt de roep om impeachment, Pence kan de hoofdrol spelen

Donald Trump - AFP

Vanwege de bestorming van het Congres in de VS willen Democraten president Trump afzetten. Volgens CNN zijn ook een aantal leden van Trumps regering hierover in gesprek. Dat dit ook gebeurt is geen onwaarschijnlijk scenario, zeggen Amerika-deskundigen, maar de procedures kosten wel tijd. De eerste mogelijkheid is impeachment, de afzettingsprocedure die vorig jaar ook werd ingezet tegen Trump naar aanleiding van een omstreden telefoontje met de president van Oekraïne. De impeachment vond toen niet plaats, omdat er geen twee derde meerderheid was te vinden in de Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben. 'Is een optie' Een afzettingsprocedure zou ook nu heel moeilijk worden, denkt Amerikakenner Victor Vlam. "Tegelijkertijd: we weten het niet helemaal, want wat vannacht is gebeurd is uniek, misschien is de steun voor Trump wel helemaal aan het verdampen. Ik zie het nu nog niet gebeuren, maar het is een mogelijke optie de komende dagen." Een Democratisch Lid van het Huis van Afgevaardigden heeft op Twitter al gezegd dat ze de zogenoemde articles of impeachment aan het opstellen is:

De grote kritiek op Trump is dat hij zijn aanhang heeft opgeruid om naar het Capitool te gaan. Volgens critici duurde het vervolgens veel te lang voordat de president de demonstranten opriep om het parlementsgebouw weer te verlaten. Met nog dertien dagen te gaan als president, daarna neemt Biden het over, zullen Trumps tegenstanders snel moeten handelen. Voor hen heeft impeachment het voordeel dat als het lukt Trump daarmee over vier jaar niet nog een gooi naar het presidentschap kan doen. Nadeel is dat het waarschijnlijk te veel tijd kost om zo'n procedure op te starten en af te ronden. 25ste amendement "Als men hem zo snel mogelijk weg wil hebben, dan is er geen tijd voor een heel ingewikkelde procedure", zegt Kenneth Manusama, kenner van het Amerikaans staatsrecht. Een tweede optie is daarom het inzetten van het 25ste amendement van de grondwet. Daarmee kan een president niet worden afgezet, maar kan hem wel zijn bevoegdheden worden afgenomen. In dit geval zou vicepresident Pence dan acting president worden, waarnemend president. Trump zou dan geen macht meer hebben, legt Manusama uit, maar hij kan wel tegen dat besluit ingaan. "Hij hoeft alleen maar een briefje in te leveren bij het Congres waarin hij aangeeft dat hij prima in staat is het ambt uit te oefenen en dan is het aan het Congres om dat te beoordelen. Er is een twee derde meerderheid nodig om hem zijn bevoegdheden te ontnemen." Trump uit zijn ambt zetten is niet eenvoudig, vertelt correspondent Marieke de Vries:

'Trump uit ambt zetten is een ingewikkelde procedure' - NOS