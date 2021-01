Noah en Emma blijven populairste voornamen

De meest gekozen kindernamen waren vorig jaar opnieuw Noah en Emma. Uit het jaarlijkse overzicht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijkt dat afgelopen jaar in Nederland 807 jongens de naam Noah kregen en dat ouders 685 baby's Emma noemden.

Beide namen zijn al jaren populair: ook in 2017 en 2019 werden ze het meest gekozen. In het tussenliggende jaar eindigden Lucas en Julia bovenaan de ranglijst.

Lucas is bij de jongens inmiddels gezakt naar plek drie, samen met Liam. Op twee staat Sem: 637 jongens kregen die naam. Bij de meisjes wordt de top-3 gecompleteerd door Julia en Mila, met elk 665 vernoemingen.

Grote spreiding

Overigens hoeven pasgeboren Noahs en Emma's niet heel bang te zijn dat er over een paar jaar meerdere naamgenoten in hun klas zitten: de spreiding van namen is groot. Ook voor de populairste namen geldt dat minder dan 1 procent van de baby's ze krijgt.

De SVB gaat over de uitbetaling van de kinderbijslag en weet daardoor welke namen baby's hebben gekregen. De hele lijst over 2020 staat hier. Om privacyredenen zijn namen die minder dan 25 keer zijn gegeven niet opgenomen in het overzicht.