Zege in Georgia cruciaal voor Biden: 'Hij kan nu vrijer regeren'

Door de bestorming van het Capitool gisteren door pro-Trump-betogers is de overwinning van de Democraten in de Senaat snel naar de achtergrond verdwenen. Maar het binnenhalen van de twee Senaatszetels in de staat Georgia is cruciaal voor het presidentschap van Joe Biden.

De Democraten krijgen er twee senatoren bij: Raphael Warnock en Jon Ossoff. Daarmee valt de machtsverdeling in de hoge kamer van het Amerikaanse Congres uit in het voordeel van de Democraten. De partij heeft weliswaar evenveel zetels als de Republikeinen (vijftig), maar bij een gelijk aantal stemmen geeft de vicepresident de doorslag en vanaf 20 januari is dat Democraat Kamala Harris.

Voor aankomend president Biden is de overwinning in Georgia heel belangrijk, omdat hij nu veel vrijer kan gaan regeren, zegt correspondent Lucas Waagmeester. "Het geeft extra glans aan zijn overwinning in november."

Biden weet hoe lastig het is om beleid te maken zonder de macht in de Senaat. Barack Obama, onder wie Biden de vicepresident was, had een groot deel van zijn presidentschap te kampen met een Republikeinse meerderheid, die al zijn voorstellen blokkeerde. Daar heeft Biden straks geen last van.

Waagmeester: "Hij zal nog steeds deals moeten sluiten met zijn eigen partijgenoten, die worden hiermee natuurlijk machtiger en zullen hun eigen agenda willen terugzien in het beleid. Maar de voortdurende obstructie die Obama zes jaar heeft ervaren, die tijd lijkt in elk geval voor de komende twee jaar voorbij." In november 2022 zijn er opnieuw verkiezingen voor het Huis en een deel van de Senaat.

Stacey Abrams

De overwinning van de Democraten in Georgia, eerst bij de presidentsverkiezingen in november en nu ook bij de Senaatsverkiezingen, wordt gezien als de kroon op het werk van Stacey Abrams. Zij kreeg landelijke bekendheid toen ze in 2018 met miniem verschil de race om het gouverneurschap in de staat verloor.