Oude bekende Haller moet spitsenprobleem bij Ajax oplossen

Ajax is dicht bij het aantrekken van Sébastien Haller. De club heeft een persoonlijk akkoord bereikt met de spits en moet nu tot overeenstemming komen met zijn Engelse ploeg West Ham United, zo bevestigt het management van de speler.

De 26-jarige Haller zou een meerjarig contract gaan tekenen in de Johan Cruijff Arena. Het transferbedrag, dat naar verluidt tussen de 20 en 25 miljoen euro ligt, wordt uitgesmeerd over meerdere jaren.

Ajax was op zoek naar een nieuwe spits, omdat Lassina Traoré, Klaas-Jan Huntelaar en Bryan Brobbey geblesseerd zijn. De club wacht een zware maand, met toppers tegen PSV (komende zondag), Feyenoord en AZ.

Trainer Erik ten Hag liet al weten dat Ajax de transfermarkt goed in de gaten houdt. "Als er een kans voor het oprapen ligt, dan zullen we toeslaan. We zijn ons aan het oriënteren en meer dan dat."

Oude bekende

Haller, die geboren is in Frankrijk en uitkomt voor het nationale elftal van Ivoorkust, treft in Ten Hag een oude bekende als trainer. Beiden werkten al tussen 2015 en 2017 samen bij FC Utrecht. Een doelpuntrijke periode voor Haller, die in 98 wedstrijden 51 keer scoorde.