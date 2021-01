De uitzending van 7 januari

De dag na de ongekende nacht in Washington

Wat begon als een demonstratie van duizenden Trump-aanhangers in het centrum van de Amerikaanse hoofdstad, eindigde met de bestorming van het parlementsgebouw, het Capitool. Zeker één vrouw werd doodgeschoten, drie anderen overleden als gevolg van een "medisch ongeval". Een vijftigtal mensen is aangehouden. Bijna zes uur na de aanval werd de stilgelegde zitting in het Congres hervat en is de zege van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen alsnog bekrachtigd.

Hoe konden betogers het Capitool bestormen? En wie zijn deze demonstranten precies? Vanavond bliken we terug op de bestorming, bespreken we het politieoptreden met de voormalige politiechef van het Capitool Terrance Gainer, bekijken we de rol van de sociale media, spreken we met oud-voorzitter van de Republikeinse partij Michael Steele en met correspondent Lucas Waagmeester. Te gast is Amerikanist Koen Petersen.

Voor wie wil meer wil weten over het gevaarlijke gedachtengoed van (een deel van de) bestormers van het Capitool: kijk hier onze reportage terug over complotdenkers QAnon.