Twitter blokkeert Trump vanwege 'risico op geweld'

De Amerikaanse president Trump mag zeker 12 uur lang niet twitteren. Het sociale medium heeft hem tijdelijk verbannen omdat hij met opruiende tweets de regels heeft overtreden. De kans bestaat dat hij voorgoed verbannen wordt.

De maatregel volgt op de reactie van de president op het geweld in het Congres vandaag. Daarbij riep hij betogers op naar huis te gaan, maar Trump stak hen ook een hart onder de riem en sprak opnieuw over gestolen verkiezingen.

Twitter beperkte aanvankelijk de mogelijkheden om de video te delen, te liken of erop te reageren. Kort daarna werden deze en nog een vervolgtweet verwijderd en kreeg de president de ban opgelegd.

"Dit is een noodsituatie en we nemen de noodzakelijke maatregelen", legde een woordvoerder van Twitter uit. "We hebben de video verwijderd omdat het de kans op geweld eerder vergrootte dan verkleinde."

Eerste keer

Twitter legt verder uit dat Trump verbannen blijft als hij de gewraakte tweets niet zelf verwijdert. Als hij in de toekomst weer over de schreef gaat, kan hij definitief worden verbannen van het medium.

Het is voor het eerst dat Twitter zo hard optreedt tegen Trump. Tot nu toe bleef het bij waarschuwingen dat de inhoud van zijn tweets over stemfraude niet strookten met de waarheid.

Twitter legde uit publieke personen meer armslag te geven dan andere burgers, om politiek debat mogelijk te maken. Dat er dit keer zo streng werd opgetreden, kwam door het geweld van vandaag. "De grens van dit beleid is bereikt als het gevaar bestaat dat er gewonden vallen."