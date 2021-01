Congres wijst Biden officieel aan als president, Trump belooft ordelijke machtsoverdracht

Het Amerikaanse Congres heeft de zege van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen bekrachtigd. Dat gebeurde aan het eind van een ongekend roerige dag, waarop aanhangers van vertrekkend president Trump het parlementsgebouw bestormden. Zeker vier mensen kwamen om het leven. De bekrachtiging is de laatste officiële stap voordat Biden wordt geïnaugureerd op 20 januari. Rond 03.40 uur plaatselijke tijd maakte vicepresident Pence het besluit bekend in een gezamenlijke zitting van beide kamers van het Congres. Kort ervoor was het laatste Republikeinse bezwaar tegen de verkiezingsuitslag verworpen door een meerderheid. Kijk hier het moment van de bekendmaking van het besluit:

Amerikaans Congres bevestigt verkiezingsuitslag: Joe Biden wordt president

President Trump zegt in een reactie dat er op 20 januari "een ordelijke transitie" zal zijn, hoewel hij het "nog steeds volledig oneens is met de uitslag van de verkiezingen". De verklaring op Twitter werd verspreid via de socialemedia-adviseur van de president, aangezien Trumps eigen account is geblokkeerd door het bedrijf.