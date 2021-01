Congres VS wijst Biden officieel aan tot president, ondanks Republikeins protest

Het Amerikaanse Congres heeft de zege van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen bekrachtigd. Dat gebeurde aan het eind van een ongekend roerige dag, waarop aanhangers van vertrekkend president Trump het parlementsgebouw bestormden. Zeker vier mensen kwamen om het leven.

De bekrachtiging, de laatste officiële stap voordat Biden wordt geïnaugureerd op 20 januari, werd uitgesproken rond 03.40 uur plaatselijke tijd. Kort ervoor had het Congres een bezwaar tegen de uitslag in de staat Pennsylvania terzijde geschoven, waarna er kon worden gestemd.

Eerder op de dag was het Capitool het toneel van een "aanval op de democratie", zoals de bestorming wereldwijd wordt genoemd. Een menigte met aanhangers van Trump drong het gebouw met geweld binnen, in een kennelijke poging om de bekrachtigingsceremonie te dwarsbomen. De bestormers waren naar het Capitool gemarcheerd na een opzwepende toespraak van Trump in de buurt.

De demonstranten vielen kantoren van Congresleden aan en politici sloegen op de vlucht. Na verloop van tijd werd het gebouw schoongeveegd door ordetroepen. Bij de schermutselingen vielen vier doden, van wie één door een kogel van veiligheidsdiensten. Tientallen mensen werden opgepakt en zeker veertien politieagenten uit Washington D.C. raakten gewond.

'Laten we weer aan het werk gaan'

Bijna zes uur na de aanval werd de stilgelegde zitting in het Congres hervat. "Laten we weer aan het werk gaan", zei vicepresident Pence, die de zitting voorzat. Vervolgens bleek dat een aantal Republikeinse politici die vooraf hadden aangekondigd bezwaar te maken tegen de verkiezingsuitslag, die bezwaren introkken.