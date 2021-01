Rus verliest van 'Chinese Kvitová' bij opening tennisseizoen

Net als Kvitová beschikt de linkshandige Wang over harde slagen en is de service van de Chinese te vergelijken met die van de tweevoudig Wimbledonkampioene.

Wang is de nummer 123 van de wereld en haar manier van tennissen doet veel denken aan de Tsjechische topspeelster Petra Kvitová.

Arantxa Rus heeft de start van haar tennisjaar niet met een overwinning kunnen omlijsten. De Zuid-Hollandse verloor op het toernooi in Abu Dhabi na een spannende strijd van de Chinese Xiyu Wang: 3-6, 6-3, 4-6.

Wang, die in 2018 de juniorentitel van de US Open won, zette Rus met harde slagen voortdurend onder druk, maar ging ook regelmatig in de fout.

Rus, de nummer 74 van de wereld, leek zich in de derde set te herpakken door terug te komen van een 3-1 achterstand. Een uitermate slordige servicegame op 4-5 kostte haar uiteindelijk de partij, door onder meer op matchpoint voor Wang een dubbele fout te slaan.

Bertens

Kiki Bertens is er niet bij in het sterk bezette Abu Dhabi. De mondiale nummer negen mikt vanwege het herstel van een achillespeesoperatie op een rentree in maart.