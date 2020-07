De ontdekker van wereldtopper Virgil van Dijk is nu neergestreken in Emmen

ProShots

Zijn mooiste verhaal is de ontdekking van Virgil van Dijk, alleen al om de pure eenvoud. Meesterscout Grads Fühler was toevallig in de buurt. "Ik hou er niet van om de verhalen mooier en groter te maken dan ze zijn." Na een lange reis over de wereld is de 57-jarige Fühler nu weer in Nederland neergestreken, waar hij de scouting voor FC Emmen vorm gaat geven. Er was een tijd dat topclubs naar zijn diensten hengelden, maar de geboren Zeddammer hoeft niet meer zo nodig de hele wereld over. 45 transfers "Emmen wil een stabiele eredivisieclub worden", weet Fühler. "Er liggen hier nog veel mogelijkheden op scoutingsgebied. Er komt een nieuw stadion aan. De rek is er nog lang niet uit bij de club." Fühler kan zijn mouwen opstropen in Drenthe. Het zogeheten doorselecteren van Emmen-trainer Dick Lukkien om een eredivisiewaardige selectie samen te stellen, leidde vorig seizoen tot liefst 45 in- en uitgaande transfers.

Grads Fühler op de tribune van de Oude Meerdijk - FC Emmen

"Als veertig procent van de aangetrokken spelers slaagt, doe je het goed", aldus Fühler, die niet vreest voor financiële beperkingen als gevolg van de coronacrisis. "Er is nog wel wat ruimte om iets te doen, zeker als er nog spelers verkocht worden." Op de achtergrond was hij afgelopen jaar al betrokken bij transfers van van Sergio Peña, Miguel Araujo, Kerim Frei, Marko Kolar en Nikolai Laursen. Vooral Peña, Araujo en Glenn Bijl wekten met hun goede spel de nodige interesse, drie jonge voetballers met een doorlopend contract. Virgil van Dijk Hoewel spelers op steeds jongere leeftijd een zaakwaarnemer in de arm nemen, twijfelt Fühler er geen moment aan dat er ook in Nederland nog genoeg buitenkansjes op de velden rondlopen. Zoals ook het geval was met Virgil van Dijk, tien jaar geleden. "Ik zou 's avonds een wedstrijd in België gaan kijken, maar pakte die middag onderweg nog even de wedstrijd van Willem II A1 tegen PSV A1 mee. Virgil heerste, won elk kopduel. Hij was wat flegmatiek, maar waarschijnlijk ook omdat het hem zo makkelijk afging." "Na een helft was ik al overtuigd. In de rust hoorde ik dat hij amateur was, nog niet eens met het eerste had meegetraind. De week daarna is Henk Veldmate nog eens gaan kijken en twee dagen daarna zat Virgil met zijn moeder in Groningen om een contract te ondertekenen."

Luis Suárez werd later door Ajax weggekaapt - ANP

Het waren diezelfde Veldmate (technisch manager) en Hans Nijland (algemeen directeur) die met Fühler een uitstekend team vormden bij FC Groningen, met als grootste stunt de aankoop van Luis Suárez. "Hans was enorm slagvaardig. Hij had Suárez al een keer zien spelen, maar die raakte geblesseerd toen we er voor een tweede keer heen wilden. Hans heeft toen gewoon het risico genomen en meteen het geld op tafel gelegd, overtuigd als hij was van zijn talenten." Maar wat is zekerheid in de voetballerij? "Ken je Femi Ajilore nog? Die hebben we allemaal wel zes keer bekeken. Allemaal enthousiast. Iets van 3,3 miljoen euro voor neergelegd. En dan komt het er niet uit. Ook die komt op mijn conto, hoor."

Oluwafemi Ajilore werd met hoge verwachtingen binnengehaald - ProShots

Met Dusan Tadic, Tim Matavz en Filip Kostic werd dat verlies daarna ruimschoots gecompenseerd in Groningen. En ook Fühler zelf maakte zijn toptransfer. Hij verhuisde naar Lima om daar als scout te gaan werken voor zakenman Giampaolo Pozzo, eigenaar van Udinese. "En nu maak ik het cirkeltje rond", zegt Fühler, die samen met zijn zoon Jordy aan de Oude Meerdijk aan de slag gaat. Eerste vijf Zelf behoorde Fühler in 1985 namelijk tot de eerste vijf contractspelers van Emmen, toen de club net de overstap had gemaakt van de amateurs naar de eerste divisie. Het waren de jaren dat de club vooral streed voor zijn bestaansrecht in het betaald voetbal. "Met jongens als Henry Pelleboer, Cees Spaans en Walter Waalderbos. Later kwam Edu Nandlal, een van de overlevenden van de SLM-ramp. En ook Ben Haverkort, die daarna nog jarenlang scheidsrechter was."

Grads Fühler in het shirt van Emmen - ProShots

De nuchterheid maakt de club sterk, juist nu. "En dat in combinatie met de juiste mensen. Lukkien speelt als trainer een heel belangrijke rol, maar voorzitter Ronald Lubbers is in mijn ogen absoluut de drijvende kracht achter de stappen die hier zijn gezet." Reputatie Nu nog wat meer kapitaal op het veld, waarbij Fühler een reputatie heeft hoog te houden. Voetbal verandert, maar veel is volgens de scout ook hetzelfde gebleven. "Al die statistieken en data zijn een leuke toegevoegde waarde, maar niet meer dan dat. Ik wil spelers in actie zien. Het geheim van het vak is ook eindeloos de velden blijven afstruinen. En ik heb mijn netwerk." Want je moet er maar net staan, als daar ineens die nieuwe Suárez, Tadic of Van Dijk loopt. "Dan denk ik ook, een collega ziet hier toch exact hetzelfde gebeuren."