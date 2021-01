Nog nooit zo veel hypotheken afgesloten als in 2020, 'geen spoor van afkoeling'

Nog nooit vroegen zo veel mensen een hypotheek aan om een huis te kunnen kopen als in 2020. Het aantal aanvragen lag 10 procent hoger dan in 2019, wat ook al een recordjaar was.

Het gaat om ruim 300.000 hypotheekaanvragen. Als de aanvragen voor het oversluiten van hypotheken worden meegeteld gaat het om zeker 535.000 hypotheekaanvragen, een stijging van bijna 25 procent.

Dat blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk. Vooral na het uitbreken van de coronacrisis werden er meer hypotheken aangevraagd, omdat veel mensen dachten dat de hypotheekrente zou gaan stijgen. De rentes zijn het afgelopen jaar juist verder gedaald.

Verbouwingen

Door onder anderen economen van de Rabobank is voorspeld dat de huizenmarkt een omslag gaat maken en dat het aantal transacties gaat dalen, maar daar was in 2020 niets van te merken. In oktober en november leek de groei terug te vallen, maar in december was er opnieuw een aanzienlijke stijging in het aantal aanvragen.

Het gemiddelde hypotheekbedrag lag vorig jaar op ruim 312.100 euro, 7,9 procent hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde woningwaarde steeg met 9,4 procent naar 386.000 euro.

De meeste aanvragen voor de koop van een woning kwamen van mensen in het hogere segment van de markt. Ook voor verbouwingen werd vaker een hypotheek aangevraagd. Het ging om 3,1 miljard euro aan geld voor verbouwingen, meer dan het dubbele ten opzichte van 2019.

Starters brachten vaker eigen geld mee voor de koop van een huis. Volgens Hypotheken Data Netwerk komt dat waarschijnlijk doordat starters gezien hun grote behoefte aan woonruimte vaker moeten overbieden om een huis te kunnen kopen en ze aan hun hypotheek niet genoeg hebben.