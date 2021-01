Turnster Thorsdottir twijfelt aan deelname Spelen: 'Het is Kiens en ik of niet'

Het is zeer de vraag of topturnster Eythora Thorsdottir in de zomer voor Nederland in actie wil komen op de Olympische Spelen in Tokio. De 22-jarige turnster, een van de belangrijkste leden van het Nederlands vrouwenteam, wil alleen werken met haar coach Patrick Kiens.

Die is echter niet meer welkom bij centrale trainingen van TeamNL en turnbond KNGU voert inmiddels de druk bij haar club PAX Hoofddorp op om afscheid te nemen van de trainer, die volgens technisch directeur Mark Meijer van de bond op geen enkele wijze meer past in de begeleiding van topturners in Nederland.

Gesprek online

"Het is met Patrick of niets", liet Thorsdottir woensdagavond in een reactie aan de NOS weten, nadat duidelijk was geworden dat Meijer de leden en vertegenwoordigers van Thorsdottirs turnclub PAX Hoofddorp duidelijk had gemaakt in een gesprek online dat er geen toekomst meer is voor de trainer Kiens.

Als Kiens in welke trainersfunctie ook aanblijft bij PAX dan is een mogelijke samenwerking met de KNGU in de vorm van het huidige regionaal trainingscentrum (RTC) in de toekomst niet meer mogelijk, maakte Meijer duidelijk in het gesprek. "Maar het is de club die beslist over het lot van Kiens", geeft Meijer aan.

Kiens, die al sinds 2008 met Thorsdottir werkt, is door de KNGU in december bij de nationale vrouwenploeg aan de kant geschoven, omdat hij zich respectloos naar andere trainers zou hebben gedragen, geen teamplayer is en slecht communiceert. Kiens bestrijdt dat ten stelligste.