'Mijn werk is goals maken', zegt Feyenoord-spits Pratto, die zelden scoort

Woorden die de fans in Rotterdam-Zuid, die het gewend zijn om Nicolai Jørgensen in de spits te zien ploeteren, als muziek in de oren zullen klinken. En waarschijnlijk ook - deels - met dat doel zijn uitgesproken.

"Mijn werk is goals maken. Daar geniet ik van", stelt Pratto bij zijn eerste kennismaking met de Nederlandse pers. En: "Zoals je wel weet, is de druk hier groot. Zoals bij alle grote clubs. Maar ik kom van de grootste ploeg van Zuid-Amerika, River. Ik ben die druk dus wel gewend."

Daarbij is Pratto wel over zijn top heen. "River Plate had hem eigenlijk niet meer nodig", weet Remi Lehmann, een Nederlandse journalist die in Buenos Aires woont en werkt en fan is van River Plate, de club waarvan Feyenoord de aanvaller huurt. "Feyenoord neemt een grote gok."

Gemiddeld scoort hij eens per 260 minuten, oftewel een doelpunt per bijna drie wedstrijden. Trekt de vijfvoudig Argentijns international dat moyenne door in Rotterdamse dienst, dan maakt hij er in de resterende twintig competitiewedstrijden maximaal zeven.

"In 2019 raakte hij geblesseerd en daarna heeft hij nooit meer zijn oude niveau gehaald", aldus Lehmann. Wat heet: Pratto stond tussen 31 mei 2019 en 23 september 2020 droog. 481 dagen in totaal. Trek daar zijn revalidatieperiode vanaf en je houdt alsnog 433 dagen zonder treffer over.

Ik had geluk om te scoren in de belangrijkste finale van River Plate ooit.

Ook in de Zuid-Amerikaanse supercup, de Recopa Sudamericana, vond Pratto het net. "Ik heb in die finale en in andere finales voor de club weten te scoren. Dat waren echt schitterende momenten."

Ook Pratto zelf denkt daar graag aan terug. "Als je in de finale scoort tegen de eeuwige rivaal, laat dat je niet koud. Ik had de kans en het geluk om te scoren in de belangrijkste finale van River Plate ooit."

"Zoals in de Copa Libertadores van 2018. Toen scoorde hij in beide finalewedstrijden tegen Boca Juniors, waaronder de gelijkmaker in de tweede wedstrijd . Daar zijn de fans, onder wie ikzelf, hem eeuwig dankbaar voor."

Het feit dat Pratto in 2014 werd uitgeroepen tot beste speler van Argentinië en in 2015 tot beste buitenlander in de Braziliaanse Série A, waar hij destijds voor Atlético Mineiro uitkwam, maakt ook wel duidelijk dat het geen koekenbakker is. Anders speel je ook geen vijf interlands voor Argentinië.

Op zijspoor

Maar voor Pratto's gloriedagen moeten we ruim anderhalf jaar terug in de tijd. Sinds zijn blessure in 2019 is hij vooral stormram, iemand die in de slotminuten wordt ingebracht, die zelden scoort. Vier keer in 41 wedstrijden, om precies te zijn.

"Hij is uit vorm", weet Lehmann. "River Plate heeft een heel goede aanval, dus hij stond ook op een zijspoor. De laatste maanden kwam hij bijna alleen als invaller in actie en scoorde hij nauwelijks."

"Als hij de vorm van twee jaar geleden weer vindt, gaat Feyenoord heel veel plezier aan hem beleven. Maar als ze denken dat hij er 20 of 15 in gaat schieten, dan is dat wat te optimistisch."

Bekijk hieronder het superprogramma in januari voor de topclubs in de eredivisie: