AZ-trainer Slot houdt hoop op 'beste' Nederlandse Champions League-ticket - NOS

AZ-trainer Arne Slot heeft nog steeds de hoop dat niet Ajax, maar zijn ploeg het 'beste' Nederlandse Champions League-ticket krijgt toegewezen. "Ik heb de persconferentie van de UEFA beluisterd en hoorde ze zeggen dat ze de situatie nog gaan bekijken", aldus Slot. AZ startte vorige maand een procedure bij de Europese voetbalfederatie om de Champions League-plaats van Ajax over te nemen. Die geeft recht op een plek in de play-offs en waarschijnlijk zelfs in de groepsfase. De Alkmaarders hadden in de eredivisie hetzelfde puntenaantal (56) als de Amsterdammers, maar stonden op basis van een minder doelsaldo tweede. Wel won AZ twee keer van Ajax, maar in Nederland wordt in eerste instantie gekeken naar het verschil in doelsaldo. De KNVB kwam niet terug op het besluit over de verdeling van de Europese tickets, maar Slot houdt hoop. "Ik hoorde de mensen van de UEFA zeggen: 'We gaan het nog bekijken en maken voor 3 augustus een keuze'." Uiterlijk op die datum moet de verdeling van de Europese tickets aan de UEFA worden doorgeven. Onbegrip in voetbalwereld De gang naar de UEFA maakte veel los en stuitte op onbegrip in de voetbalwereld. Slot baalt ervan dat het de afgelopen tijd vooral over de procedure is gegaan en niet over de redenen van AZ. "Ik vind het jammer dat het zo weinig over de inhoud ging."

AZ-trainer Arne Slot houdt hoop op het 'beste' Nederlandse Champions League-ticket - Pro Shots

"De KNVB besloot niemand tot kampioen uit te roepen, omdat er niets over deze situatie in de reglementen stond. Vervolgens vroeg de UEFA de tickets voor Europese toernooien aan te wijzen op basis van sportieve gronden en toen werd wél naar de reglementen gekeken. Daar vind ik een tegenstrijdigheid in zitten", aldus de 41-jarige coach. "Maar het zou kunnen dat ik vandaag en morgen moet lezen dat ik heel veel onzin aan het praten ben." Slot zegt dat in Frankrijk sprake was van eenzelfde scenario, bij OGC Nice en Stade Reims. "Daar is het ticket, voor hetzelfde toernooi, gegeven aan de ploeg die een beter onderling resultaat had, ondanks dat ook daar (in de Ligue 1, red.) het doelsaldo leidend is. En daar was heel weinig aandacht voor."

Afwezig op vergadering AZ was gisteren de opvallende afwezige bij de algemene ledenvergadering van de KNVB. Slot weet niet wat de reden van de directie was. "Daar durf ik eerlijk gezegd geen antwoord op te geven." "Max Huiberts en Robert Eenhoorn (respectievelijk directeur voetbalzaken en algemeen directeur, red.) kennende hadden zij daar goede redenen voor, want zij doen niets zonder goede redenen. Niet alleen ik, maar de hele voetbalwereld weet dat."

Volgens Slot stapte AZ naar de UEFA, omdat pogingen bij de KNVB niet werden gehoord. "We hebben getracht dit bij de KNVB onder aandacht te brengen, maar zij hebben nooit op ons verhaal gereageerd. Volgens mij is het dan niet gek dat je probeert om bij de UEFA wel een luisterend oor te krijgen." Aanvoerder Teun Koopmeiners gaat ook in op de procedure van AZ bij de UEFA.

AZ-aanvoerder Koopmeiners: 'Club hield ons op de hoogte over procedure bij UEFA' - NOS

Ervan uitgaande dat alles blijft zoals het is, start AZ het komende seizoen dus met een uiterst belangrijke voorrondewedstrijd voor de Champions League, op 25 of 26 augustus. Slot wil ervoor zorgen dat zijn ploeg niet alleen dan, maar ook op de langere termijn klaar is voor de waarschijnlijk zeer volle speelkalender van komend seizoen. "Dat is de reden dat wij nu langer doortrainen. Het is een aandachtspunt, dat zie je in nu in Duitsland al. Daar zijn spelers sneller en vaker geblesseerd dan ervoor, omdat zij een korte aanloop hebben gehad", legt de trainer uit. "Wij krijgen een langere aanloop, maar hebben ook langer niet gevoetbald. De impact daarvan is moeilijk te voorspellen, maar we willen de spelers wel zo belastbaar mogelijk krijgen. Daarom trainen wij nu ook door."