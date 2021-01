Verplichte coronatest voor reizigers • Aantal nieuwe besmettingen stijgt flink

Tijdens de eerste golf in het voorjaar was de kans dat een bewoner van een verpleeghuis aan een covid-besmetting overleed, groter dan in het najaar. Dat zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC.

In de eerste golf, gemeten van 18 maart tot en met 13 mei, overleed 42 procent van alle besmette bewoners. Tijdens de tweede golf, in de periode van 1 september tot en met 29 november, stierf 22 procent van de verpleeghuisbewoners met corona. Dat is een positieve ontwikkeling, maar er zijn wel wat vergelijkingsproblemen in het onderzoek. "We weten niet precies hoeveel mensen besmet waren in het voorjaar omdat we een beperkte testcapaciteit hadden," zegt hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh.

Ook toen de testcapaciteit in de eerste golf verruimd werd, is vooral getest op typische klachten, zoals hoesten, koorts en kortademigheid. "Daardoor hebben we in de eerste golf waarschijnlijk een deel van de covid-patiënten gemist", denkt Hertogh.

Overlevingskans besmette verpleeghuisbewoners lijkt toegenomen