'Vaccineren acute zorg volgende week klaar' • Brits veldhospitaal staat klaar

In Londen wordt mogelijk opnieuw een veldhospitaal ingezet om de druk op de ziekenhuizen op te vangen. Minister Hancock van Volksgezondheid vreest dat ziekenhuizen de komende twee weken worden overspoeld met coronapatiënten. "Ik ben uiteraard bezorgd over de druk op de zorg."

Hij zegt dat de regering alles doet om de zorg te ondersteunen in regio's waar de druk het hoogst is. "In Londen zorgen we bijvoorbeeld dat het Nightingale veldhospitaal kan bijspringen als dat nodig is."

Tijdens de eerste coronagolf werd voor het eerst gebruikgemaakt van het veldhospitaal, dat vernoemd is naar de beroemde oorlogsverpleegkundige Florence Nightingale. Ook toen werd gevreesd voor een tekort aan ziekenhuisbedden. Ongeveer twintig patiënten zijn in die periode daadwerkelijk in het veldhospitaal beland, terwijl er ruimte is voor ruim 1500 bedden.