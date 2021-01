'Vaccineren acute zorg volgende week klaar' • Advocaten: stop mondkapjesverbod gevangenen

Medio of eind februari worden de eerste Australiërs ingeënt tegen het coronavirus. Dat heeft premier Morrison bekendgemaakt: "Als we optimistisch zijn, dan hopen we dat we kunnen beginnen met 80.000 inentingen per week."

De eerste vaccins zijn voor zorgmedewerkers, ouderen, mensen met een beperking en Australiërs die vanwege hun werk in contact komen met internationale reizigers en mensen die in quarantaine zijn.

De eerste vaccins zijn van Pfizer-BioNTech. De Australische regering wil eind maart 3 miljoen mensen hebben ingeënt.

Net als in Nederland is er kritiek op de trage start van het vaccineren. "Toen het vaccin eerder dan verwacht werd goedgekeurd, had het meteen ingezet moeten worden", zegt oppositieleider Anthony Albanese. "Maar de regering weigerde om dat te doen."

Premier Morrison zegt dat hij de geplande vaccinatiestrategie niet meteen kon vervroegen, omdat hij geen beloftes wilde doen die hij niet kon waarmaken. "Wij proberen voorzichtige doelen te stellen."