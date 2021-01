Aantal overstappers zorgverzekering vrijwel even groot als jaar eerder

Er zijn in 2020 vrijwel evenveel mensen overgestapt van verzekeraar als een jaar eerder. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland op basis van voorlopige cijfers. Het gaat om 1,1 miljoen mensen.

Die zijn allemaal aan het eind van het jaar overgestapt. Mensen die hun verzekering voor 1 januari hebben opgezegd, hebben deze maand nog de tijd een nieuwe te kiezen. Met deze groep erbij verwacht de organisatie dat het percentage uiteindelijk even hoog is als vorig jaar: 6,5 procent.

Directeur Petra van Holst wijst erop dat door corona de zorg extra in de belangstelling stond, zegt ze in een persbericht. Het lijkt er volgens haar op dat meer verzekerden informatie over hun polisaanbod hebben ingewonnen voordat zij ervoor kozen over te stappen of bij hun zorgverzekeraar te blijven.

Zorgverzekeraars Nederland zegt dat het aantal overstappers al jaren schommelt tussen 6 en 7 procent.