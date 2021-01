Wekdienst 7/1: Congres weer bijeen in VS • Stemming over verplichte PCR-test

wek0701 - AFP

Goedemorgen! Amerika trilt nog na van de gebeurtenissen van gisteravond bij het Congres in Washington. In Nederland stemt de Kamer over over een wet om reizigers uit het buitenland te verplichten een PCR-test te laten doen als ze naar Nederland reizen.

Vandaag wordt het regenachtig, met in Limburg nog kans op sneeuw. In de middag is het droger maar zijn er ook buien mogelijk. Het wordt 1 tot 4 graden.

Wat kun je vandaag verwachten? Het Congres in de VS is na de bestorming van het Capitool weer bijeen om de verkiezingswinst van Biden te bekrachtigen. Lees hier hoe de bestorming verliep.

De Tweede Kamer praat en stemt over een wet om reizigers uit het buitenland te verplichten een PCR-test te laten doen als ze naar Nederland reizen. De eerdere verplichting hield geen stand voor de rechter, en ook een juridisch noodverband wordt aangevochten. Daarom dient het kabinet de verplichting als spoedwet in.

De Japanse premier Yoshihide Suga kondigt waarschijnlijk aan dat de komende weken de noodtoestand van kracht wordt in Tokio en enkele aangrenzende prefecturen. Daarmee willen de autoriteiten de verspreiding van corona tegengaan. De Japanse hoofdstad heeft te maken met een nieuwe golf besmettingen. Wat heb je gemist? Gisteravond rond acht uur Nederlandse tijd bestormden demonstranten het Capitool. Op beelden was te zien dat losgeslagen aanhangers van Trump waren doorgedrongen tot in de Senaatszaal. Politici werden geëvacueerd of hielden zich schuil in hun kantoor. Bij de bestorming zijn vier doden gevallen. Een vrouw werd in het gebouw beschoten en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Drie van de sterfgevallen zijn het gevolg van een "medisch noodgeval". Congresleden spraken over een aanval op de democratie. Nadat de demonstranten uit het Capitool waren verwijderd, namen de Congresleden weer zitting om Joe Biden officieel tot winnaar van de verkiezingen uit te roepen. Kijk hier naar een samenvatting van de gebeurtenissen:

Meer nieuws uit de nacht: In Washington DC en in gebieden rond de stad geldt 12 uur lang een avondklok. Er is een grote politiemacht aanwezig nadat betogers het Capitool. Volg de laatste ontwikkelingen in het liveblog.

Twitter heeft het account van president Trump geblokkeerd, in elk geval twaalf uur. Ook Facebook en Instagram hebben Trump geschorst, voor 24 uur.

Volgens nieuwszender CNN is een aantal leden van de regering-Trump in overleg over de mogelijkheid president Trump uit zijn ambt te zetten. CNN heeft dat gehoord van een bron binnen de Republikeinse Partij. Ze zouden eraan denken om een beroep te doen op het 25e amendement van de grondwet.

Ook de uitslag van de Senaatsverkiezing in Georgia is bekend. De Democraten hebben de laatste twee zetels in de Amerikaanse Senaat gekregen. Daardoor hebben ze nu het overwicht in de Senaat gekregen. En dan nog even dit Veel kinderen zamelen kerstbomen in, maar de 16-jarige Martijn uit Vianen maakt er dit jaar echt een sport van. De tuin bij zijn huis staat er bomvol. Hij heeft er zoveel dat hij de tel is kwijtgeraakt, vertelt hij aan RTV Utrecht: