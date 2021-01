In beeld: zo verliep de bestorming van het Capitool in Washington

Washington heeft een tumultueuze dag achter de rug. Wat begon als een demonstratie van duizenden Trump-aanhangers in het centrum van de Amerikaanse hoofdstad, eindigde met de bestorming van het parlementsgebouw, het Capitool.

Beelden van pro-Trump-betogers in de gangen van het Congres, in kantoren van medewerkers en zelfs op de stoel van vicepresident Pence gingen de wereld over. Correspondent Lucas Waagmeester noemt de gebeurtenissen ongekend. "Voor zover ik weet, is dit nooit eerder gebeurd in de Amerikaanse geschiedenis."

Een overzicht in video's van een historische dag:

In het Capitool komt het Congres bijeen om formeel de uitslag van de presidentsverkiezingen vast te stellen. President Trump roept de demonstranten in een toespraak op om naar het parlementsgebouw te komen om een statement te maken tegenover het Congres. "We gaan wandelen naar het Capitool", zegt hij. "We kunnen ons land niet terugnemen met zwakheid."