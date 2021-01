'Pence wil niet Trump afzetten' • Trump reikt medailles uit

Er is meer bekend over een van de vier mensen die gisteren stierven bij de onrust in Washington. Het was bekend dat een 35-jarige vrouw was doodgeschoten en drie anderen overleden na "medische noodgevallen". Een van hen is een 50-jarige Trump-aanhanger uit Pennsylvania.

Deze Benjamin Phillips was de oprichter van een website die Trump-spullen verkocht. Hij had voor de rally gisteren een busreis geregeld om medestanders naar Washington te brengen. Zijn medereizigers ontdekten dat hij dood was toen ze weer bij elkaar kwamen voor de reis naar huis. Volgens hen is hij overleden aan een beroerte.