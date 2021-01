Hoogste Democraat in Senaat: Trump moet meteen weg • Facebook blijft Trump blokkeren

In Amerikaanse media en op sociale platforms is ophef ontstaan over een demonstrant die tijdens de bestorming van het Capitool op de foto ging met een agent. Op Twitter maken mensen vergelijkingen met het politieoptreden bij andere protesten, zoals Black Lives Matter. Als het om zwarte demonstranten was gegaan, zouden ze op een heel andere manier zijn aangepakt, stelt Craig Melvin van de Trump-kritische nieuwszender MSNBC.

Ook in de sportwereld is met verbijstering gereageerd op de beelden van de bestorming. "Dit is in veel opzichten het bewijs van een bepaald privilege", zei coach Doc Rivers van basketbalteam Philadelphia 76'ers. Voetbalster Megan Rapinoe deelde het selfiefilmpje met de tekst: "Dit is een agent die een selfie neemt met een terrorist." Olympisch turner Simone Biles is "misselijk, verdrietig, boos, sprakeloos maar niet verrast."