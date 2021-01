4 doden, 52 arrestaties bij bestorming • Congres weer bijeen om winst Biden vast te stellen

De Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi noemt de bestorming van het Capitool net als veel van haar collega's een aanval op de democratie. "We weten dat we moeilijke tijden beleven, maar deze aanval op onze democratie konden we ons nauwelijks voorstellen."

De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, noemt de demonstranten "losgeslagen". "Ze hebben geprobeerd om onze democratie te ontwrichten, maar het is hen niet gelukt. We buigen niet voor wetteloosheid of intimidatie."

Voormalig president Obama noemt het geweld van afgelopen dag een "enorme schande" voor de natie. "We houden onszelf voor de gek als dit als een complete verrassing komt", staat in een verklaring. "Al twee maanden weigeren een politieke partij en gelijkgestemde media hun publiek de waarheid te vertellen over de verkiezingen."

Senator Mitt Romney spreekt van "een opstand die was opgejut door de president van de Verenigde Staten".

De voormalige Republikeinse president George W. Bush laat in een verklaring weten: "Het is een walgelijk en hartverscheurend beeld. Dit is de manier waarop een verkiezingsuitslag in een bananenrepubliek wordt betwist, niet zoals het gaat in onze democratie."