Verzet in Congres tegen zege Biden uitgedund: 'Angst voor Trump flink geslonken'

Na de gewelddadige bestorming van het Capitool is het Congres vannacht alsnog bijeengekomen. Het verzet tegen Bidens verkiezingszege onder Republikeinse Trump-loyalisten is niet verdwenen, maar een deel heeft zijn bezwaren ingetrokken.

Bijna zes uur nadat een menigte de zetel van het Amerikaanse Congres aanviel, werd in Washington D.C. de zitting hervat om Joe Biden officieel tot winnaar van de verkiezingen uit te roepen. Deze procedure, normaal een hamerstuk, liep dit keer uit op chaos, vandalisme en dodelijk geweld.

"Laten we weer aan het werk gaan", stelde vicepresident Pence voor toen hij de gezamenlijke zitting van Senaat en Huis heropende. Het leverde hem instemmend applaus op van alle aanwezigen.

"We laten ons niet intimideren", onderstreepte de Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell. "Schurken en boze menigtes houden ons niet tegen. Wetteloosheid of intimidatie houden ons niet tegen. We zijn terug op onze post."

Correspondent Lucas Waagmeester: "Ze wilden een signaal afgeven; we laten ons niet intimideren, het Congres is in bedrijf, de democratie functioneert. Er lijkt haast om Joe Biden nu zo snel mogelijk uit te roepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen."

Vice-president Pence en de Congresleden zijn vastberaden het werk voort te zetten: