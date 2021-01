Congres hervat zitting na geweld: 'we laten ons niet intimideren'

Bijna zes uur nadat een menigte de zetel van het Amerikaanse Congres aanviel, is in Washington D.C. de zitting hervat om Joe Biden officieel tot winnaar van de verkiezingen uit te roepen. Deze procedure, normaal een hamerstuk, liep dit keer uit op chaos, vandalisme en dodelijk geweld.

"Laten we weer aan het werk gaan", stelde vicepresident Pence voor toen hij de gezamenlijke zitting van Senaat en Huis heropende. Het leverde hem instemmend applaus op van alle aanwezigen.

"We laten ons niet intimideren", onderstreepte de Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell. "Schurken en boze menigtes houden ons niet tegen. Wetteloosheid of intimidatie houden ons niet tegen. We zijn terug op onze post."

'Trump verantwoordelijk'

De leider van de Democraten, senator Schumer, ging nog een stapje verder: hij legde de verantwoordelijkheid voor het geweld bij president Trump, die eerder op de dag de menigte bij een rally had opgeroepen naar het Congres te marcheren.

"Dit is niet spontaan gebeurd. De president treft veel blaam. Hij heeft hen opgehitst met zijn woorden, zijn leugens", betoogde Schumer. "Dit is de laatste, onuitwisbare nalatenschap van onze 45ste president, ongetwijfeld onze slechtste."

Bezwaren?

Voordat de menigte het Congres binnendrong, werden Republikeinse bezwaren behandeld die waren ingebracht tegen de verkiezingsoverwinning van Joe Biden. De verwachting was dat deze nauwelijks gebruikte procedure van weinig invloed zou zijn op de uiteindelijke uitslag, maar de definitieve winst van de Democraat wel uren of misschien dagen kon traineren.

Het is nog onbekend of de Congresleden die eerder bezwaar maakten ook na de bestorming willen vasthouden aan deze procedure. Zeker drie senatoren hebben al gezegd dat ze door de gebeurtenissen van vandaag van mening zijn veranderd.