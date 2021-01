Orde in Congres hersteld; Trump-aanhangers verwijderd

De stad Washington heeft honderden leden van de Nationale Garde opgeroepen om de rust te herstellen. Ook uit buurstaten Maryland en Virginia kwam versterking. Daarnaast worden federale politiediensten zoals de FBI ingezet.

De gouverneur van Virginia heeft in zijn staat de noodtoestand afgekondigd en een avondklok ingesteld voor de regio rond de hoofdstad.

Gewonden

Volgens de burgemeester van Washington zijn er bij de bestorming meerdere betogers opgepakt. Zeker één persoon is bij de bestorming gewond geraakt: een vrouw die in het Capitool werd neergeschoten. Zij is volgens Amerikaanse media later overleden. Ook meerdere agenten raakten gewond.

De relschoppers wisten aan het begin van de avond (Nederlandse tijd) de zetel van het Amerikaanse Congres binnen te dringen, op het moment dat daar de verkiezingswinst van Joe Biden bekrachtigd zou worden. De betogers hadden zich eerder op de dag verzameld bij een pro-Trump-bijeenkomst, waar Trump opnieuw opriep tot verzet tegen zijn verkiezingsnederlaag.

Bij het Capitool overliep de menigte dranghekken en het politiecordon rond het gebouw. Ze braken ruiten om binnen te komen en wisten de vloer van de Senaat te bereiken en de kantoren van Congresleden. Bewakers trokken tevergeefs hun wapens en zetten traangas in om de massa op afstand te houden.