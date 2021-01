Orde in Capitool hersteld, Congres wil zitting hervatten

Hoewel de rust in de hoofdstad dus nog niet helemaal is teruggekeerd, wil het Congres de verstoorde zitting hervatten om de kieswinst van Joe Biden te bekrachtigen. Rond 02.00 uur komen beide kamers weer bijeen, is de verwachting.

Grote vraag is of de Congresleden de draad weer oppakken waar ze waren gebleven. Op het moment dat de menigte binnendrong werden net Republikeinse bezwaren tegen de verkiezingsuitslag behandeld. Vraag is of de indieners daarvan ook na al het geweld van vandaag bij hun kritiek willen blijven, wetende dat ze de uitslag toch niet zullen kunnen veranderen.

Geëvacueerd

Congresleden werd aanvankelijk aangeraden om in het gebouw te blijven, maar werden later geëvacueerd naar een nabijgelegen legerbasis. Daarbij kregen ze het advies om het insigne waarmee ze voor de bewaking herkenbaar zijn als Congreslid af te doen.

Een griffier wist op tijd de officiële stembiljetten die in het Congres werden behandeld te redden. Een Democratisch Congreslid zei er zeker van te zijn dat de vandalen ze anders hadden verbrand.