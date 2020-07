20.000 coronadoden in India, maar 'geen grote uitbraken in sloppenwijken'

AFP

India staat in de twijfelachtige top 3 van landen die het zwaarst getroffen zijn door het coronavirus. Eerder deze week haalde het land Rusland in op de lijst met landen die het het zwaarst zijn getroffen, met ruim 20.000 doden en 700.000 besmettingen. De top 3 bestaat nu uit de Verenigde Staten, Brazilië en India. Volgens correspondent Aletta André gaat het desondanks in delen India wel de goede kant op. "Op sommige plekken in het noorden zijn nauwelijks nieuwe besmettingen." In de miljoenenstad New Delhi daalt het aantal nieuwe besmettingen iedere dag. De overheid zelf voorspelde dat er eind juli een half miljoen besmettingen zouden zijn, maar dat aantal ligt nu op 100.000. Van alle mensen die besmet zijn geraakt, is ongeveer 75 procent genezen. Het land met 1,3 miljard inwoners was bijna twee maanden in lockdown, maar versoepelt langzaamaan de maatregelen om de gehavende economie weer op gang te brengen. Gezondheidsexperts vrezen dat het aantal coronadoden in India hierdoor de komende weken zal toenemen. Ook toeristentrekpleisters zijn weer geopend:

Duizenden trekpleisters India weer open, ondanks stijging besmettingen - NOS

Want hoewel het in het noorden langzaamaan de goede kant op gaat, is de situatie in een aantal zuidelijke deelstaten minder positief. "Daar stijgt het aantal besmettingen het hardst en verdubbelt het aantal gevallen in minder dan 10 dagen", aldus André in het NOS Radio 1 Journaal.

Quote Er is in geen enkele sloppenwijk een hele grote uitbraak geweest. Aletta André, correspondent India