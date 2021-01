Meester Messi en leerling Pedri schitteren: Barça klimt naar derde plaats

FC Barcelona heeft ook in het uitduel met Athletic Bilbao de volle buit gepakt. Na een stroeve start won Barça uiteindelijk met 3-2. De 33-jarige Lionel Messi en het 15 jaar jongere talent Pedri wisten elkaar goed te vinden en zorgden voor de Catalaanse doelpunten.

Barcelona, dat begon met Frenkie de Jong en Sergiño Dest in de basis, keek in Bilbao al na vier minuten tegen een achterstand aan. De watervlugge Iñaki Williams zette Athletic Club op voorsprong na een snelle uitbraak.

Vlak daarna kreeg Dest een kans op een snelle gelijkmaker na een voorzet van Antoine Griezmann, maar de oud-Ajacied stuitte op keeper Unai Simon.

Pedri en Messi vinden elkaar

In de veertiende minuut was het wel raak voor de ploeg van Ronald Koeman. De Jong legde een voorzet van Messi vanaf de achterlijn hoog terug op de 18-jarige Pedri, die de 1-1 binnenkopte.

Even later was Pedri opnieuw belangrijk bij de 1-2 van Messi. Het jonge talent legde de bal met een frivool hakje klaar voor de Argentijn, die zijn ploeg nog voor rust op voorsprong zette.