Trump roept op naar huis te gaan - en blijft erbij dat verkiezingen 'gestolen zijn'

President Trump heeft in een filmpje op Twitter betogers opgeroepen vreedzaam te vertrekken uit het Capitool. Hij greep meteen de kans om opnieuw te beweren dat de verkiezingen van hem gestolen zijn.

Trump tegen aanhangers: 'Ga naar huis, we willen geen gewonden' - NOS

"Ik begrijp jullie pijn. De verkiezing werd van ons gestolen, hoewel het een overtuigende overwinning was", begon Trump zijn oproep. "Maar ga naar huis. We moeten vrede hebben en respect voor orde en gezag. We willen niet dat er gewonden vallen."

In eerdere Twitterposts riep hij zijn aanhangers al op geen geweld te gebruiken, maar toen wilde hij hun nog niet vragen te vertrekken. Direct na een oproep van aankomend president Biden deed hij dat alsnog.