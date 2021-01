Juventus vloert koploper AC Milan in San Siro en is terug in titelstrijd

AC Milan, koploper in de Serie A, heeft niet kunnen profiteren van de nederlaag van naaste belager Internazionale tegen Sampdoria. Juventus was in Milaan met 3-1 te sterk voor de lijstaanvoerder.

De regerend landskampioen uit Turijn steeg daardoor naar de vierde plek, mede dankzij twee goals van Federico Chiesa.

Milan miste een zevental spelers door coronabesmettingen en blessures, onder wie Zlatan Ibrahimovic. Juventus telde twee coronagevallen. Matthijs de Ligt speelde opnieuw een solide wedstrijd in de Juve-defensie.

Chiesa tekende voor de openingstreffer: een minuut nadat hij met een mooi schot de paal had geraakt, schoof hij binnen na een fraai hakballetje van Paulo Dybala.

Davide Calabria maakte er namens AC Milan vlak voor rust 1-1 van met een mooi schot in de kruising, ondanks een fikse schouderduw die de scheidsrechter door de vingers zag.