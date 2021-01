City wint derby van Manchester en plaatst zich voor finale League Cup

Manchester City heeft zich ten koste van Manchester United geplaatst voor de finale van de League Cup. In de derby op Old Trafford was City met 2-0 te sterk voor stadgenoot United.

Hoewel de bal in de eerste helft drie keer in het doel lag, stond het bij rust nog 0-0. Alle drie de doelpunten, twee van City en één van United, werden afgekeurd vanwege buitenspel.

Vijf minuten na rust was het wel raak voor City. John Stones werkte een voorzet van Phil Foden binnen.

Daarna kreeg City meerdere kansen om de score uit te breiden, maar pas in de 82ste minuut konden de handen van City-coach Pep Guardiola de lucht in. Fernandinho schoot een afvallende bal binnen en besliste daarmee de wedstrijd.

Drie minuten voor Van de Beek

Bij Manchester United begon Donny van de Beek op de bank, terwijl hij in de drie vorige League Cup-wedstrijden van United wel in de basis begon. De oud-Ajacied mocht pas drie minuten voor tijd invallen.

In de finale van de League Cup neemt Manchester City het op tegen Tottenham Hotspur. De ploeg van José Mourinho bereikte dinsdagavond de finale na een 2-0 zege op Championship-club Brentford.

Coronagevallen

Manchester City meldde woensdagochtend dat er twee spelers en een staflid positief getest hebben op het coronavirus. Afgelopen zondag miste City in het gewonnen duel met Chelsea in de Premier League al zes spelers vanwege het virus.

Het aantal coronabesmettingen blijft oplopen in de Engelse competitie. Dinsdag werden er maar liefst veertig nieuwe gevallen geconstateerd.