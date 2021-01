Biden: Trump moet zich uitspreken tegen ongekende aanval op democratie

"Dit is een aanval op de vertegenwoordigers van het volk en de politieagenten die hen beschermen. Dienaars van de republiek. Het is een aanval op de rechtstaat zoals we die zelden hebben gezien."

Volgens Biden gaat het om een "klein groepje extremisten" die de onrust veroorzaken. "Dit is geen protest, dit is chaos. Het grenst aan een opstand. En het moet stoppen."

"Daarom roep ik president Trump op: breek in op tv, kom je eed na en verdedig de grondwet. Eis een einde aan de belegering."

"Ik heb het vaker gezegd: woorden van een president doen ertoe. In het beste geval, kunnen ze ons inspireren. In het slechtste, zijn ze opruiend."

'Democratie is fragiel'

Biden herinnerde zijn publiek eraan dat de wereld deze onrust op de voet volgt. "Ons land is al zolang een baken van hoop en democratie, maar nu maken we zo'n donker moment mee", zei hij. "Het herinnert ons er pijnlijk aan dat democratie fragiel is. Dat om het te behouden mensen van goede wil nodig zijn en leiders met de moed om ergens voor te staan. Die niet uit zijn op macht of persoonlijk gewin, maar voor het algemeen belang."

Hij sloot hoopvol af, met de boodschap dat hij vanaf 20 januari respect, hoop en waardigheid wil terugbrengen in het Witte Huis. "Ik blijf optimistisch over onze mogelijkheden. Dit zijn de verenigde staten: we kunnen alles als we het samen doen."