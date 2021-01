Trump-aanhangers dringen Capitool binnen • Schoten gelost in gebouw

"Er is paniek rondom het gebouw", zegt correspondent Lucas Waagmeester die onderweg is naar het Capitool. "Congresleden moeten zich verschansen in hun kantoren. Ze worden door de politie gemaand of te evacueren of zich te verschansen.

"Dit is ongekend. Voor zover ik weet, is dit nooit eerder gebeurd in de Amerikaanse geschiedenis."

President Trump gaf vanmiddag een speech voor een grote menigte. "Er zit absoluut heel veel energie in die menigte. Er is een groep die het als een taak ziet om een soort revolutie te ontketenen. Hun is wijsgemaakt dat er grootschalige fraude is geweest. Zij zien het als hun rol om dit recht te zetten, door de politie te tarten en zelfs het congresgebouw te bereiken."

Wapens

De politie in Washington heeft om versterking gevraagd en een avondklok ingesteld. Waagmeester: "Deze stad is echt wel wat gewend, maar de politie maakt zich echt zorgen over deze menigte. Het kan nog een hele onrustige dag gaan worden. De politiecommissaris heeft gezegd dat hij inlichtingen heeft dat er mensen in de menigte zijn die wapens bij zich hebben. Dus dat kan echt problematisch worden."