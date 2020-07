50 arrestaties bij boerenprotest in Wijster, politiebureau Assen afgezet

Vanochtend blokkeerde een groep boeren in Wijster de toegang tot afvalverwerkingsbedrijf Attero, ondanks het verbod om te demonstreren met landbouwvoertuigen dat maandag werd ingesteld door de veiligheidsregio.

De aangehouden boeren ontlopen strafvervolging als ze een bekeuring betalen van 390 euro, laat de politie weten. Buiten het bureau staan enkele tientallen sympathisanten. De politie heeft de omgeving afgezet met linten en busjes, maar de situatie is rustig.

Bij een protest van boeren in het Drentse Wijster heeft de politie vijftig betogers aangehouden. Ze zijn naar het politiebureau in Assen gebracht.

Tientallen boeren gearresteerd bij demonstratie in Wijster - NOS

Bij de afvalverwerker stonden tientallen auto's en landbouwvoertuigen. De demonstranten verplaatsten zich volgens de politie naar een agrarisch bedrijf in de buurt. Daar werden de betogers gearresteerd. Om te voorkomen dat meer betogers zouden komen, sloten agenten korte tijd de toegangswegen af.

'Boeren worden strenger gecontroleerd'

De groep boeren protesteert bij Attero omdat dat bedrijf volgens hen meer stikstof uitstoot dan is toegestaan in de vergunning. "Boeren worden tot de laatste komma gecontroleerd, terwijl dat bij afvalverwerkers niet zo is", zegt Sieta van Keimpema van actiegroep Farmers Defence Force. "Dat moet voor iedereen gelijk zijn." Attero laat weten dat het bedrijf aan alle eisen voldoet.

De boeren die in Drenthe bijeenkwamen zijn volgens Van Keimpema ondanks het verbod toch gaan protesteren, omdat ze zich "aangetast voelen in hun grondrechten".

In Assen is de omgeving van het politiebureau afgezet: