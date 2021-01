Handballers na rust hard onderuit in EK-kwalificatie (34-23)

De Nederlandse handballers zijn er niet in geslaagd ook hun tweede duel in de EK-kwalificatiereeks te winnen. Na de zege op Turkije begin november boog de ploeg van coach Erlingur Richardsson in Almere met 34-23 voor Slovenië.

De Slovenen begonnen als favoriet aan het duel. Zo wonnen ze brons op het WK van 2017, wonnen ze in 2019 ook al twee keer van Oranje in de EK-kwalificatie en werden ze vierde op het EK van 2020. Toch maakten ze hun favorietenrol niet direct waar.

Oranje strafte de licht arrogante houding van de Slovenen af, kwam op 10-6 en leidde halverwege met 15-14. Na rust verdedigde Slovenië veel beter en werd Oranje weggespeeld.