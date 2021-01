Omwonenden Geleen weer naar huis, garagebox nog afgezet

De bewoners in Geleen die eerder vandaag geëvacueerd werden, mogen weer naar huis. Na de vondst van mogelijke explosieven in een garage werden 21 woningen ontruimd. Het materiaal lag bij een auto die kort daarvoor was gebruikt bij een plofkraak. De garagebox is nog steeds afgezet voor onderzoek.

De vermeende explosieven worden door het Explosieven Opruimingscommando van Defensie ter plekke ontmanteld, maar het grootste gevaar voor de omgeving is geweken.

De omwonenden mochten eerst thuis blijven, maar niet veel later begonnen de hulpdiensten toch met evacueren. De bewoners van negen huizen en twaalf appartementen werden tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen sportcentrum.

Plofkraak

De politie zegt tegen 1Limburg dat de vondst in de garagebox aan de Bollenstraat bij toeval werd gedaan.

De politie zocht naar een auto die in Düsseldorf is gestolen. Onderzoek wees uit dat die auto in de Bollenstraat in Geleen moest staan. De auto werd daar niet gezien, wel ontdekten agenten de plofkraakauto. Een politiewoordvoerder kan nog niet zeggen bij welke plofkraak de auto is gebruikt.