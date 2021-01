Congres VS begonnen met bekrachtigen winst Biden, direct bezwaar Republikeinen

Het Amerikaanse Congres is begonnen met het bekrachtigen van de verkiezingswinst van aankomend president Biden. Dat is de laatste officiële stap die gezet moet worden voorafgaand aan de inauguratie van Biden op 20 januari.

Bij de bekrachtiging van de uitslag van de staat Arizona dienden Republikeinse Congresleden meteen een bezwaar in, waarna het bekrachtigen werd stilgelegd en er een debat werd ingelast in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat over het bezwaar.

De verwachting is dat beide kamers het bezwaar zullen afwijzen, waarna het bekrachtigen wordt vervolgd. Bezwaren leiden telkens tot debatten en oponthoud. De ceremonie met congresleden en vicepresident duurt normaal circa een half uur, maar Amerikaanse media verwachten dat het dit keer dagen kan duren.

Pence gaat uitslag niet betwisten

Bij de Amerikaanse verkiezingen krijgt de winnende partij in een staat alle kiesmannen die zijn toebedeeld aan die staat. Volgens de wet moeten met deze verkiezingsuitslag 306 kiesmannen voor Biden stemmen en 232 voor Trump.

De bekrachtiging van de verkiezingsuitslag gebeurt onder leiding van vicepresident Mike Pence. Die rol is gewoonlijk een formaliteit en ceremonieel. Maar president Trump riep zijn vicepresident op om een stokje te steken voor de uitslag. Pence zou volgens Trump de kiesmannen moeten afwijzen van staten waar volgens hem stemfraude is gepleegd. Hier is geen bewijs voor en Trump verloor tientallen rechtszaken.

Voorafgaand aan de ceremonie zei Pence dat hij niet de persoon is om de uitslag nu te betwisten. Maar leden kunnen dat wel volgens Pence en moeten dat ook doen als ze denken dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Hij sprak wel zijn zorgen uit over de twijfel die bij een deel van de Amerikaanse bevolking leeft over de juistheid van de verkiezingsuitslag.