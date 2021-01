Van Nistelrooij volgend seizoen hoofdtrainer van Jong PSV

Ruud van Nistelrooij gaat volgend seizoen aan de slag als hoofdtrainer van Jong PSV.

De oud-international is nu nog hoofdtrainer van PSV onder 18 jaar en is de opvolger van Peter Uneken, die eerder deze week zijn vertrek aankondigde. Uneken zei toe te zijn aan een volgende stap in zijn loopbaan. "Een prachtige stap voor mij", aldus Van Nistelrooij.

"Op moment dat de vraag komt, dan weet je diep van binnen wel wat je wil. Dat merk ik bij mezelf ook. De mogelijkheid doet zich nu voor. Ik denk dat ik er klaar voor ben. Zo lang ik het leuk vind, blijf ik stappen maken als trainer", aldus de 44-jarige oud-aanvaller.

"Ik ben acht jaar geleden gestopt als voetballer en werk nu zeven jaar in de opleiding van PSV, waar ik gegroeid ben. Ik sta nu drie jaar op eigen benen bij PSV onder 19 en 18."

Nederlands elftal

De 44-jarige Van Nistelrooij zal komende zomer tijdens de EK ook fungeren als assistent van bondscoach Frank de Boer. "We voeren nu gesprekken om ook bij de interlands in maart al aanwezig te zijn. De intentie is er."

Tussen 2014 en 2016 was hij ook al assistent-bondscoach onder Guus Hiddink en Danny Blind.