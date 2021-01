Dit zijn de 11 ingrediënten in het coronavaccin

Vandaag is het dan eindelijk zover: de eerste mensen in Nederland krijgen het coronavaccin. En dat is niet alleen bijzonder omdat het relatief snel is ontwikkeld, maar ook door de gebruikte techniek. Het Pfizer-vaccin is namelijk een mRNA-vaccin.

Die mRNA-techniek is niet nieuw, maar dit is wél voor het eerst dat die grootschalig wordt ingezet bij een vaccinatiecampagne. Drie van de zes door Nederland bestelde vaccins maken gebruik van die nieuwe techniek.

NOS op 3 pakte de bijsluiter van het Pfizer-vaccin erbij. In de video hieronder leggen we je uit hoe zo'n mRNA-vaccin werkt, welke 11 ingrediënten er in het vaccin zitten, en hoe die precies werken.