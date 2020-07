Parlementsgebouw Belgrado bestormd bij protest tegen coronamaatregelen

In Belgrado zijn vannacht rellen uitgebroken bij een protest tegen de opnieuw aangescherpte coronamaatregelen. De mobiele eenheid zette traangas in tegen duizenden betogers bij het parlementsgebouw in de Servische hoofdstad.

De betogers zijn boos over het besluit van president Vucic om komend weekend weer een avondklok in te voeren. Volgens hem is dat nodig vanwege een "alarmerende" opleving van het coronavirus. Het ministerie van Volksgezondheid meldde gisteren 299 nieuwe bevestigde besmettingen in 24 uur tijd. Ziekenhuizen in Belgrado zouden bijna geen ruimte meer hebben voor nieuwe patiënten.

Onvrede groter door coronacrisis

Hoewel de nieuwe beperkende maatregelen de directe aanleiding waren voor het protest, zit er meer achter, zegt correspondent Mitra Nazar in het NOS Radio 1 Journaal. "Dit broeit al een tijdje, veel langer dan het coronavirus."

De woede is gericht op de autoritaire Vucic, die Servië steeds meer in zijn greep krijgt. Door zijn aanpak van de coronacrisis is de onvrede gegroeid, zegt Nazar. "Mensen zijn nu echt boos vanwege de manier waarop hij de bestrijding van het virus heeft aangepakt, door in het begin heel strenge maatregelen in te voeren en daarna, toen er verkiezingen waren die hij graag wilde winnen, alles weer open te gooien. Critici zeggen dat hij bewust mensen in gevaar heeft gebracht."

Servië ging eind mei van een totale lockdown naar een volledige versoepeling. "De cafés waren opeens weer helemaal vol, sportevenementen gingen door. Er waren massabijeenkomsten en voetbalwedstrijden die later een super spreading-effect hadden. Mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn."