Vaccineren is ook in onze buurlanden een race tegen de klok

In Nederland zijn we nog maar net begonnen, maar hoe gaat het vaccineren in de buurlanden? De Britten schieten er geweldig mee op, de Fransen maken vooral ruzie. Ook in andere delen van de wereld zijn de ervaringen wisselend. Onze correspondenten geven een snelle blik op de vorderingen in het vaccineren tegen corona:

Hieronder vertellen we je over zes Europese landen meer over het vaccineren - wat soms heel voorspoedig gaat, maar vaak ook niet.

Vaccinaties in het VK - NOS

Het Verenigde Koninkrijk loopt in Europa voorop met vaccineren, maar dat moet ook wel. De besmettingscijfers lopen daar snel op. "Dat legt een gigantische druk op het vaccinatieprogramma", zegt correspondent Tim de Wit. "Want de ziekenhuizen piepen en kraken nu al, en daar moet de piek nog komen. Het is een race tegen de klok." Al 1,3 miljoen Britten hebben een eerste prik gehad. Het land richt duizend vaccinatiecentra in. Als die klaar zijn - naar verwachting half januari - zullen per week 2 miljoen prikken kunnen worden gegeven. De Britten hebben zo'n voorsprong omdat ze al begin december van start gingen met vaccineren. En ze gebruiken de Pfizer- én de AstraZeneca-vaccins, wat tijdwinst oplevert. Volgens premier Johnson kan het land per half februari iedereen boven de 70 en alle verpleeghuisbewoners een eerste inenting hebben gegeven.

Vaccinaties in Italië - NOS

In Italië kwamen de vaccinaties langzaam op gang en liepen ze vertraging op tussen de feestdagen. Maar sinds gisteren is er vaart in gekomen. Het totaal aantal gevaccineerde ouderen en zorgwerkers is in twee dagen tijd verdubbeld naar ruim een kwart miljoen. Daarmee zijn de zorgen nog niet verdwenen, waarschuwt correspondent Mustafa Marghadi. "Vooral in het zuiden van het land kunnen er organisatorische problemen ontstaan," zegt hij. En wantrouwen speelt ook een rol. Tussen een kwart en een derde van de Italianen zou niet van plan zijn een vaccin te nemen. De overheid heeft een gelikte video uitgebracht over 1500 speciale vaccinatietenten die worden neergezet, speciaal ontworpen door een beroemde architect. Dat valt niet in goede aarde, vertelt Marghadi. "De Italianen hebben liever een goed georganiseerde distributie en veilige prikprocedures, dan mooie tenten waarin dat moet gebeuren."

Vaccinaties in Duitsland - NOS

In Duitsland zijn ruim vierhonderd prikcentra ingericht en mobiele teams bezoeken zorginstellingen om mensen in te enten. "Maar zo soepel als bedacht, loopt het nog niet", zegt correspondent Wouter Zwart. "Sinds 27 december zijn er maar 317.000 mensen gevaccineerd. En dat terwijl er genoeg doses aanwezig waren om twee keer zoveel Duisters te helpen." Over de oorzaak van de vertraging wordt geruzied. Daarnaast verwijten critici de regering-Merkel dat ze de aankoop van vaccins aan Brussel wilde overlaten. Een eigen nationale bestelling bij het Duitse farmabedrijf Pfizer/BioNTech was sneller geweest, zo wordt gezegd. Ook de organisatie van prikafspraken loopt stroef. Hotlines, bedoeld om een plekje te reserveren, raken overspoeld met mensen die vragen hebben of nog niet aan de beurt zijn. Toch verwacht Zwart dat het vaccinatieprogramma snel vlotgetrokken wordt.

Vaccinaties in België - NOS

In België raakte, na een vlotte start eind december, vooral het Vlaamse vaccinatiebeleid verzand. "De procedure daar lijkt belangrijker dan de snelheid", zegt correspondent Sander van Hoorn. "En er blijven vaccins in de vriezer liggen. De kritiek zwelt dus aan, want in Wallonië gaat het wel sneller. Daar is men gewoon begonnen." België koos ervoor om eerst bewoners van woonzorgcentra op locatie een prik te geven. Tijdens de eerste vaccinaties bleek ontdooid vaccin over te blijven, en dat werd vervolgens toegediend aan de medewerkers van die centra. Op dit moment zijn nog maar 700 Belgen ingeënt. Eind januari zouden er 175.000 mensen een vaccin gekregen kunnen hebben, inclusief de herhalingsprik. Maar naar verwachting zal het nog tot in of na de zomer duren voordat iedereen gevaccineerd is.

Vaccinaties in Frankrijk - NOS

De Franse regering kreeg forse kritiek op de eerste aanpak van het vaccineren. Na de eerste week bleek op 1 januari dat slechts zo'n 500 verpleeghuisbewoners een prik hadden gekregen. Officieel zijn nu in totaal 5000 inentingen gezet. "Als we zo doorgaan zijn we over 5000 jaar nog aan het vaccineren", zei een in Frankrijk bekende epidemioloog. Daar komt nog bij dat veel Fransen de prik niet zien zitten. Minder dan de helft van de bevolking wil zich laten vaccineren, zegt correspondent Frank Renout. Nu probeert president Macron het tij te keren. Vanaf deze week wordt ook zorgpersoneel van ouder dan 50 gevaccineerd, net als brandweermensen en personeel van de thuiszorg. Alle 75-plussers komen deze maand aan de beurt.

Vaccinaties in Denemarken - NOS